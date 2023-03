Ziarra générale : Le Khalife Serigne Babacar SY Mansour a pris toutes les dispositions nécessaires pour la réussite de l’événement

Un rendez-vous religieux que le 1er Khalife de Maodo, Cheikh-Al Khalifa Serigne Babacar Sy (RTA), avait choisi pour symboliser le renouvellement du pacte entre le disciple et le maître spirituel qui a en charge l’éducation spirituelle (tarbiyya), rappelle le Coordonnateur de la Cellule Zawiya Tijaniyya. Serigne Abdoul Hamid Sy Al Amine explique que « c’est donc pour perpétuer cette belle tradition que le Khalife général Serigne Babacar SY Mansour a instruit sa famille, en relation avec l’ensemble des parties prenantes, notamment la Dahiratoul Kiram, la Dahiratul Ahmadiyya et les Fédérations, le Coskas, la Dahiratul Muqtafina, le Jumelage Seydi Jamil, Action Daraji, la Cellule Zawiya tijaniyya pour prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de sa parfaite organisation le 12 mars 2023 ».

Au cours de ce point de presse, Hamid Sy et d’autres membres de la famille de Mame Maodo ont, à l’attention de la nation sénégalaise dans toute sa diversité, partagé les informations essentielles et pratiques relatives à la préparation de l’évènement, décliné le message du Khalife général, fait entendre les recommandations du comité d’organisation.

Ces goulots d’étranglement de l’édition précédente

Ces recommandations, selon Abdoul Hamid Sy Al Amine, sont d’autant plus « importantes que l’édition précédente, par la mobilisation exceptionnelle qu’elle avait occasionnée, n’avait pas manqué de créer des goulots d’étranglement à tel point que certains pèlerins n’avaient pu jusqu’ici atteindre Tivaouane et satisfaire leur soif de recueillement, compte tenu de la congestion inédite que l’édition 2022, qui coïncidait avec la reprise de l’agenda spirituel de la hadra malikiyya, avait suscité ».

Au-delà des recommandations, le comité d’organisation est revenu sur « les grandes lignes du programme d’animation avec la Ziarra proprement dite où les Dahiras viennent renouveler leur pacte d’allégeance avec le Khalife et la famille de Cheikh Al Hadj Malick, le dimanche 12 mars 2023, qui sera précédé par le traditionnel Gamou de Sokhna Oumoul Khairy SY Borom Wagn Wi, dans la nuit du Samedi 11 mars et d’un forum consacré aux Dahiras autour du thème : « Les Dahiras, vecteurs du développement économique et social ? ».