Ziarra générale : Tivaouane en pleine ferveur religieuse

Tivaouane accueille ce dimanche sa ziarra générale, un événement religieux majeur marqué par une forte affluence de fidèles venus de divers horizons.



Cette manifestation, liée à l’héritage de El Hadj Malick Sy, est rythmée par une cérémonie officielle et plusieurs activités spirituelles. Elle constitue un moment de recueillement et de prières, au cours duquel les disciples renouvellent leur fidélité et leur dévotion à leurs guides religieux.























































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