l’a sauvé bouleverse les réseaux sociaux (vidéo) France: Le geste d’ingratitude d’un SDF sénégalais envers celle qui l’a sauvé bouleverse les réseaux sociaux (vidéo)

Assane Seck est sous le feu des critiques après son geste d’ingratitude envers son sauveur. Ce Sénégalais de 55 ans, vit dans la rue depuis des années. L’année dernière, une jeune femme engagée dans l’humanitaire, Aya, le découvre dans la rue dans des conditions indescriptibles.



Touchée par son histoire, elle lance une collecte et récolte 37 000€. Parmi ces 37 000€, 2000€ étaient déjà présents sur le compte d’Aya destinés à d’autres œuvres caritatives. Elle donne alors 35 000€ à Assane, le prend sous son aile, l’emmène à l’hôpital, le soigne pendant plusieurs jours, lui donne à manger et lui trouve un endroit chaud où dormir.



Aya ne s’est pas limité là, en plus de ces 35 000€, des soins et de toute l’aide qu’elle lui a apportée, elle l’a même aidé à lancer sa propre marque de vêtements Jokko. Et aujourd’hui, que fait Assane Seck ?



Il réclame à Aya les 2000€ qui étaient sur son compte, affirmant qu’ils faisaient partie de la cagnotte. Pour combler le tout Assane a envoyé son avocat pour exiger cette somme.



Une histoire touchante que s’indigne ses compatriotes sénégalais sur les réseaux sociaux. Aya reçoit des messages de soutien des sénégalais depuis l’éclatement de cette affaire.





































Senego