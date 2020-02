« Sortez de la mosquée d’Allah, sataniques que vous-êtes », voici la terrible fatwa du marabout de Médina Gounass contre les ministres Moussa Baldé et Abdoulaye Bibi Baldé

Venus participer à la cérémonie officielle d’un événement religieux organisé à Médina Gounass, les deux ministres et représentants de l’APR à Kolda ont connu l’humiliation de leur vie. Dans la mosquée d’Allah et devant toute l’assistance, le marabout de Médina Gounass les a taxés de tous les noms de margouillats et les a expulsés de sa mosquée. Pour lui, sa conscience ne lui permet pas de recevoir des « représentants de Satan » dans sa mosquée. Exclusif