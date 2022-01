​​MACKY Lagnou Yewwi, dou askan Wi.

Le Président MACKY n’a rien perdu, au décompte final, BBY se retrouvera certainement avec autant de localités qu’en 2014 avec le cumul des voix correspondant.



On doit plutôt constater que son système est profondément gangrené par la psychose de fin de mandat qui a mis en exergue la déloyauté de plusieurs responsables de l’APR et de la coalition.



« Il faut que devienne maire pour traverser sans encombre l’obstacle 2024, quitte à présenter une liste parallèle.».



Voilà ce que certains se sont dit. Les autres ont feint d’accepter la décision du Président quant à la confection des listes pour ensuite croiser les bras pendant la campagne ou procéder à du sabotage camouflé.



Au finish c’est le Président qui gagne parce que désormais libéré de ceux là dont la déloyauté et à la mesure de leurs ambitions personnelles démesurées.



En définitive, le Président se retrouve plus libre que jamais avec moins de pression parce que moins de chantage.



DMD