​"Affaire kilifeu":Malick Guisse met en avant la lutte contre la COVID et estime...

Câblé au téléphone par nos radars sur ce qu'il convient d'appeler "l'affaire kilifeu",le leader des jeunes de l'APD estime que c'est une affaire qui concerne deux "amis"et c'est à la juste de trancher.

En effet selon Malick Guisse ,les énergies doivent être focalisées sur comment vaincre le variant "delta" de la COVID et ses effets néfastes sur notre économie ;par ailleurs il invite les populations à une vaccination massive.

Son dernier mot est un message de paix ,de solidarité et de plus d'élégance dans les relations humaines...