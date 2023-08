Air France a prolongé "jusqu'au 18 août inclus" la suspension de ses vols de et vers Bamako et Ouagadougou "à la suite du coup d’État au Niger et en raison de la situation géopolitique dans la région du Sahel", a-t-on appris auprès de la compagnie.



Le transporteur avait annoncé lundi une suspension de ses vols à destination du Mali et du Burkina Faso jusqu'à vendredi inclus, peu après la fermeture de l'espace aérien du Niger voisin.