​“Al Khaïry VIP” – Nora, la fille du ministre Amadou Ba se marie finalement avec le fils de ...

Elle s’appelle Nora Ba et elle est belle à couper le souffle “tarkalaah, machallah”. La fille du ministre des Affaires Étrangères, Amadou Ba se marie ce samedi. Dakarposte tient de ses perspicaces réseaux de renseignements que l’heureux élu s’appelle Matar Fall et n’est autre que le fils du célèbre mais discret couturier Dane Fall de “Sénégal Broderie” (pub gratis).

Le mariage a été célébré ce samedi 8 Août 2020 discrètement chez Thierno Madani Tall, Covid 19 oblige.

D’ailleurs même si la pandémie ne sévissait pas, le mariage se serait déroulé dans les mêmes conditions de discrétion car, Amadou Ba est de nature discrète. Il est connu pour sa sobriété, son sens de la discrétion et sa générosité sans commune mesure. Dakarposte félicite les nouveaux mariés et joint à ces félicitations Amadou Ba lui-même, le maître politique des Parcelles Assainies.