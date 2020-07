​ Invité spécial de Pape Ngagne NDIAYE dans "Faram Facce"- Mame Boye DIAO impose sa force argumentative aux sujets du jour

La clameur populaire soulevée par la dilapidation du Littoral, la démolition de centaines d’habitations supposées avoir été irrégulièrement érigées sur certains sites par des tiers, Cité Tobago, Tivavouane Peulh, Gaddaye, les enjeux redoutables du déconfinement, tous les sujets de feu qui secouent à l’heure actuelle l’actualité sociopolitique et économique ont été vigoureusement agités par Pape Ngagne, le tout sous-tendu par une volonté secrète de l’inflexible journaliste de faire trébucher l’étoile montante dans le ciel du Parti présidentiel. Rien n’y fit cependant.

Le sieur Mame Boye DIAO, comme a son habitude, a, à chaque fois, su trouver la formule appropriée pour repousser « l’agresseur » jusqu’aux limites dissuasives de son propre entêtement. Avec des ripostes lumineuses ponctuées de sourires décontractants, M. DIAO a donné une fois de plus la preuve de sa très grande maîtrise de la communication gouvernementale. Par exemple, sur des questions ultra sensibles comme la fraîche exclusion de Moustapha Cissé LO, le sieur DIAO, sans chercher à peindre le « fautif » sous les traits d’un monstre, a vigoureusement rappelé la place essentielle de ce que l’on appelle la discipline de parti ainsi que le danger que l’on peut courir en tant formation politique en fermant les yeux sur les dérives verbales outrageantes du genre de celles dont « El Pistolero » a naguère arrosé les oreilles du Citoyen sénégalais.

Nous n’avons pas tout dit. L’émission il faut vraiment se donner la peine de la chercher dans les récentes archives du Groupe Futur Médias pour mieux juger de l’adresse avec laquelle ce grand « paysan » du Verbe labourait les grands « domaines » d’activités de l’État dirigé par son leader.

C’est vous dire donc que ce garçon a véritablement l’étoffe et la poigne nécessaires pour apporter au « Macky » ce dont il a le plus besoin en ces moments torrides de sa gouvernance : une ligne défensive efficace et pas forcément insolente, profonde et pas forcément inhibitrice, et exposée en plus avec un grand sens du discernement par une conscience éclairée.

Vers la fin de l’émission, l’inébranlable présentateur a fait un lapsus intéressant en désignant son invité par l’expression « Monsieur le Ministre… ». Cette entorse verbale n’est pas cependant à regretter. Car Mame Boye DIAO, à vrai dire, présente beaucoup trop de qualités intéressantes pour lesquelles la Direction des « Domaines » apparaît plutôt étroite. Un Ministère de souveraineté pourrait être un excellent théâtre d’opération pour développer les performances insoupçonnées que l’on peut entrevoir à travers l’épaisseur axiologique de son discours.















Mamadou Ndiaye

