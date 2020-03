​ La vérité sur l'Hantavirus

L’annonce de la mort d’un chinois des suites de l’Hantavirus et de la contamination de 32 autres personnes a affolé les réseaux sociaux, semant par la même occasion la panique, alors que le coronavirus continue à se propager. Y a-t-il lieu de s’inquiéter ?



Des informations glanées, dakarposte est en mesure de révéler qu'il ne s’agit pas d’un nouveau virus, ni de la peste. Il nous revient, en effet, que la possibilité de la transmission interhumaine est quasi écartée. De plus, le vaccin contre ce virus existe déjà ! Et, des informations en notre possession, il ressort que le rat sauvage est le principal hôte du virus.



En effet, nous avons appris que les Hantavirus sont des infections transmises principalement par les rongeurs (des rats et des souris) et peuvent provoquer différents troubles de la maladie chez les individus, comme un syndrome pulmonaire et une fièvre hémorragique avec syndrome rénal. Le virus peut être contracté si on touche les yeux, le nez ou la bouche après avoir été en contact avec des excréments, l’urine et le nid du rongeur.



Les premiers symptômes du Hantavirus comprennent la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, des douleurs abdominales, des étourdissements, des frissons et des problèmes abdominaux.

Les patients atteints du Hantavirus présentent également des symptômes de nausées, de vomissements et de diarrhée.