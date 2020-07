​“Perspectives moroses” pour l’économie nationale : Le Covid 19 aurait-il bon dos ?

C’est le Directeur général adjoint du Fonds monétaire international qui alerte. Pour notre pays, dit-il, «les perspectives sont moroses et très incertaines». Naturellement, avec la survenue de la pandémie du Covid 19 et le ralentissement de toutes les activités économiques, le Sénégal, comme tous les pays du monde fait face à un manque à gagner considérable. Les entreprises privées sont en difficulté car elles paient des salaires pour des heures de travail non exécutées par leurs employés, le secteur informel est en détresse et les ménages se serrent la ceinture. Certes, l’Etat a fait des efforts pour soutenir les ménages à très faible revenu mais, le fait est là, notre économie a perdu de sa performance, du moins celle que les autorités ont toujours mis en bandoulière pour tenter de rassurer les bailleurs étrangers, la croissance économique. Covid 19 a, en effet, provoqué “l’arrêt soudain des voyages et du tourisme, la baisse des envois de fonds des travailleurs expatriés”. Du coup, la croissance est au ralenti et les perspectives pour relever notre économie sont devenues de plus en plus précaires.

Selon le DG adjoint du FMI monsieur Mitsuhiro Furusawa, «la pandémie de Covid-19 a mis fin à une période de croissance vigoureuse qui a avoisiné en moyenne 6,5 % au cours des six dernières années. De 6,8%, la croissance est maintenant attendue à 1,1 % pour 2020, contre 5,3 % en 2019. Le déficit budgétaire, qui était prévu à 3%, se creusera à 6,1 % du PIB. De quoi s’inquiéter. Mais le Covid 19 est-il le seul responsable de la morosité actuelle et des craintes sur l’avenir ? Ce n’est pas évident.

Les actes de mal gouvernance se succèdent au pas de course et ils ont été vigoureusement dénoncés par les corps de contrôle de l’Etat, dont le plus prestigieux d’entre eux, l’Inspection générale d’Etat.

A qui la faute ? En tout cas certainement pas le Covid 19 mais une mauvaise tenue de notre économie nationale.

























Mamadou Ndiaye, dakarposte

njaydakarposte@gmail.com