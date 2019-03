​ Porokhane ne dispose même pas de bouches d'incendies

Nous sommes à quelques heures du Magal de Porokhane qui sera la destination de milliers fidèles pour le commémorer la sainte Mame Diarra BOUSSO. Mais, une préoccupation majeure : Pas de bouches d'incendies dans cette localité lieu de pèlerinage.

Lors du dernier CRD présidé par le Gouverneur de Kaolack et le Président du Comité d'organisation du Magal de Porokhane pour les derniers réglages du Magal , les problèmes d'incendie qui secouent notre pays à ont échappé à la vigilance des autorités. Pourtant Porokhane compte d'après nos investigations quatre forages avec château d'eau dont celui qui se trouve au puits de Mame Diarra qui est en panne . D'après nos informations on devait le réparer avant le Magal. Il y a aussi un nouveau forage installée dans la Daara de Mame Diarra qui devait être fonctionnel avant l'événement . Mais à notre grande surprise aucun de ces forages qui sillonne la ville de Porokhane ne dispose de bouche d'incendie . Déjà la température de Porokhane est à plus de plus 40 degrés donc la canicule est quotidienne . Avec l'arrivée des milliers de pèlerins avec le déplacement pour les besoins de la restauration et autres, il y a de réels risques.



Urgences...



Il est urgent donc de doter Porokhane au moins de deux bouches d'incendies . Car on ne le souhaite pas mais s'il y avait un incendie il faut s'attendre au pire . Le plus alarmant est que la caserne des sapeurs pompiers de Nioro qui doit secourir Porokhane ne dispose elle aussi pas de bouches d'incendies. Pourtant le Major Ndiaye joint au téléphone à martelé que dès qu'il a pris fonction il y'a cela deux ans , la premier acte qu'il a posé c'est décrire une lettre au Maire et autorité locale pour l'achat de bouches d'incendies car Kaolack est de 70 km .

Porokhane, région de Kaolack.

Le département Nioro du Rip situé dans la région de Kaolack ne dispose pas de bouches d'incendies. Inadmissible !

Un département qui polarise des milliers de villages et aussi le lieu de pèlerinage annuel (magal) où des centaines de milliers de personnes surtout des femmes rendent hommage à Mame Diarra Bousso, la mère d'Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme.



Prévenir...



Elle a rendu l'âme en à Porokhane en 1866, à l'âge de 33 ans .

Le mausolée , le puits de Mame Diarra Bousso et la Daara figurent sur la liste des sites et monuments historiques classés au Sénégal .

Parmi les villages, Prokhane Ouolof, Prokhane Peuhl et Prokhane Toucouleur comptaient des milliers d'habitants .

Comme dit l'adage mieux vaut prévenir que guérir et gouverner c'est prévoir . Nous implorons ALLAH par la grâce de Seydina Mouhamed ( PSL ) et son serviteur Khadimou Rassoul et la sainte Mame Diarra BOUSSO, qu'il n'y ait pas d'incendie car la ville est déjà prise d'assaut par les fidèles venus de partout .



Magal inédit



Ce Magal est inédit car c'est le premier Magal de Serigne Mountakha Mbacké en tant que Khalife Général des Mourides et Khalife de Serigne Bassirou Mbacké. C'est d'ailleurs lui qui doit présider l'événement. Donc presque toute la ville sainte de Touba et de Diourbel est transféré à Porokhane . En ce mois béni de Rajab , nous implorons une santé de fer au Khalife général des Mourides et un Magal paisible sans incident majeur par la grâce de Diarratoullah la voisine de Dieu .





Mor Daga SYLLA

Président de ARCH LE TRESOR .

Membre de la société civile