La commune de Pikine Est en banlieue dakaroise vit une situation assez tendue entre militants de l'APR et ceux de l'opposition. Après des échauffourées entre les deux camps, la police est intervenue et a mis aux arrêts deux jeunes du côté de l'opposition.

Les opposants soupçonnent des achats de conscience et elle exige aussi la fermeture de la mairie en ce jour de scrutin.