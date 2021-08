​Adieu Maître !

Le rappel à Dieu ce samedi 28 août 2021 de Alioune Badara Cissé, ancien Ministre et ancien Médiateur de la République, est une grande perte pour la famille judiciaire du pays, pour le Barreau de Dakar et pour la vaste famille politique. Mais plus encore pour le Sénégal qu’il a tant servi.

ABC, comme on l’appelait affectueusement, était un grand homme plein de bonté, de conviction, un vaillant combattant contre l’injustice. Mais aussi un fervent musulman doublé avec une humilité de talibé .

Le "Club des Amis de Antoine Diome", par la voix du ministre de l’Intérieur, présente ses sincères condoléances à la famille du disparu et au peuple sénégalais dans son ensemble. Et prie Allah SWT d’accueillir l’âme de notre très cher Alioune Badara Cissé au Paradis .