​Adji Sarr accable Sonko – "Il m’a dit que ses deux femmes ne lui donnent pas du plaisir ! "

Incroyable. Les révélations de la masseuse Adji Sarr sont de plus en plus effarantes. Selon elle, si Sonko tenait tant à la violer, c’est parce qu’il ne ressentait aucun plaisir sexuel avec ses deux épouses. Aussi, c’est en se faisant masser seulement qu’il se sentait au septième ciel mais, le massage à lui seul ne lui suffisait pas, il lui fallait un plus. Et, avec force détails, elle raconte dans une vidéo devenue virale comment Sonko la violait sous la menace de ses deux armes. Sa patronne et une de ses collègues savaient ce qui se passait mais la concernée elle-même dit qu’elle avait honte d’en parler dans un premier temps. Mais, excédée par les assauts répétés de son violeur, elle a fini par décider de ne plus se taire. Et c’est ainsi que l’affaire a atterri devant la justice.

Maintenant, si Sonko veut se disculper, qu’il vienne jurer devant les juges de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Sinon, qu’il jure devant les Sénégalais la main sur le Coran. Sinon, personne ne le croira et il se discréditera davantage aux yeux de l’opinion.



M. Sonko, député à l’Assemblée nationale, reste visé par des accusations de viol d’Adji Sarr ex employée d’un salon de beauté à Dakar où il allait se faire masser pour, selon lui, soulager un mal de dos.



Il réfute ces accusations qu’il attribue à un complot ourdi par le président Macky Sall pour l’écarter de la scène politique.