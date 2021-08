​Affaire Kilifeu: la leçon de dignité du mouvement Y’en marre

Le mouvement Y’en a marre, dans l’affaire Kilifeu n’a pas cherché à utiliser la stratégie victimaire et de politisation d’une présumée faute personnelle d’un de ses membres en déclarant que « tout acte posé par un de ses membres, en dehors de ses activités officielles, est considéré comme strictement personnel et ne saurait être imputé au mouvement ».

Toutefois, l’auteur des enregistrements et ceux qui les ont diffusés doivent être poursuivis pour collecte et diffusion de données à caractère personnel en violation de la Loi portant protection des données à caractère personnel.

La protection des données personnelles est un droit pour tout citoyen et une responsabilité de l'Etat depuis que l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté la Loi n°2008-12 du 25 janvier 2008 sur la protection des données à caractère personnel .

Vive la République !

Vive le Sénégal !