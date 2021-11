​Affaire Ndiaga Diouf – Le procès renvoyé au 1er décembre, Barthélémy Dias, Sonko et Cie tentent de défier les forces de l'ordre

Barthélémy Dias est un provocateur en diable mais il pourrait lui en coûter bien plus qu’il ne croit. Alors qu’il avait été averti bien qu’il ne quitte son domicile que le procès prévu aujourd’hui a été renvoyé jusqu’au 1er décembre pour plaidoiries, le gars, accompagné de Sonko dans sa voiture a quand même tenu à se rendre au Palais de justice.

Son intention était évidemment de créer des troubles à l’ordre public en ameutant des jeunes pour créer la zizanie. Il a donc insisté mais s’est heurté, d'abord, à l'impressionnant dispositif des pandores au niveau de Point E, puis au barrage des policiers sur l’avenue Blaise Diagne. Voulant créer des troubles, il a tenté de forcer le barrage mais mal lui en a pris puisqu’il a essuyé une volée de lacrymogènes qui l’ont obligé à détaler comme un lapin avec son "ami" Ousmane Sonko. Poursuivis par les policiers, ils se sont réfugiés dans une maison située à la rue 7 x Blaise Diagne en plein coeur de la Médina.

Les policiers leur ont demandé de sortir mais ils ont refusé. C’est grâce aux négociations menées de main de maître par le commissaire central Elhaj Cheikh Dramé qu’ils ont accepté de sortir de leur cachette et d’être escortés par la police pour rentrer chez eux. Niet catégorique de Barth et Cie. La suite est connue. Ils sont mis aux arrêts.

Pourquoi provoquer les forces de l'ordre? Pourquoi tenter de mettre le feu dans notre beau pays?



En tous les cas, bravo au commissaire Dramé qui, grâce à son tact, a évité un début d’émeute à la Médina.











njaydakarposte@gmail.com