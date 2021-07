​Affaire des 94 milliards et procès en cours – Mamadou Mamour Diallo cloue Sonko au pilori

Présent dans son fief de Louga à l’occasion du forum sur l'emploi et les orientations des jeunes, le leader du mouvement Dolli Macky, n’a pas fait dans la gueule de bois.

Interpellé sur la plainte d’Ousmane Sonko qui le vise et qui l’accuse d’avoir empoché indûment la somme de 94 milliards des caisses du Trésor public, Mamadou Mamour Diallo a été on ne peut plus clair.

À l’en croire, comme disait un certain Idrissa Seck, " jusqu’à l’extinction du soleil ", ou en tout cas jusqu’à ce qu’il ne lui reste plus que son dernier souffle de vie, " aucun tribunal ne pourra démontrer que Mamour Diallo a soustrait dans le budget de l'Etat 94 milliards ". Mais, l’homme politique lougatois, par ailleurs ex Directeur des Domaines, a fustigé la fuite en avant d’Ousmane Sonko qui, après avoir fait de graves accusations contre lui (Mamadou Mamour Diallo) sans aucune preuve et après avoir été quasiment débouté par la justice, se pose en victime alors qu’il n’est rien de plus qu’un affabulateur qui tente de se faire une nouvelle virginité.

A propos de virginité d’ailleurs, Sonko devrait plus se pencher sur l’affaire qui le concerne, l’accusation de la masseuse Adji Sarr qui affirme qu’elle a perdu sa virginité en massant ce monsieur qui l’a violé à plusieurs reprises. Aussi, plutôt que de jeter la pierre sur des personnes qui n’ont rien à voir avec ses turpitudes, il gagnerait à se faire blanchir par la justice qui attend de l’entendre et de le confronter à son accusatrice.

Car, Sonko est un drôle d’individu que les Sénégalais ont appris à connaître. D’ailleurs, selon Mamour Diallo, l’on assistera dans les jours à venir à une vague de démissions de responsables et de militants de Pastef qui n’en peuvent plus de supporter un homme qui traîne une s mauvaise réputation. Il aime les femmes (on ne reprocher le fait à aucun homme normal), mais il aime surtout les massages de jeunes femmes à peine âgées de 20 ans qu’il viole allègrement sous le couvert de son immunité parlementaire.

Sonko est donc très mal placé pour accusé d’honnêtes fonctionnaires qui n’ont que le tort d’être ses adversaires politiques.