​Affaire du supposé jeune voleur tué chez Eumeu SENE- Au-delà des aveux du père de la victime, et si les parents connaissaient très mal leurs enfants ?

Mais pour nous (au niveau de la rédaction de dakarposte), l’intérêt de cette vidéo, d’une dizaine de minutes, est ailleurs. Elle est dans l’aveu plusieurs fois répétés de ce père meurtri jusqu’à l’effondrement que ça l’étonnerait que son défunt fils eut été capable de signer le forfait qu’on lui prête. Dans son propos, il ne disculpe pas totalement son fils Ibrahima, mais, plus d’une fois, l’homme a agité un certain nombre d’hypothèses de nature à invalider la possibilité que les bourreaux de son fils puissent avoir raison sur toute la ligne, notamment pour ce qui concerne les conditions dans lesquelles la victime ait pu être traité avant d’être livrée à la gendarmerie.

A la question de savoir si son fils présentait, même vaguement, les signes d’un délinquant capable d’exécuter le grave forfait que la rumeur lui prête, monsieur TOURE père a clairement répondu « NON » ; et d’aller aussitôt dans le sens d’une lucide digression pour vanter les qualités humaines de la victime : disponibilité, timidité, attachement, sens de l’obéissance et amour vis-à-vis de ses parents.

Tout ce que prouve, une fois de plus, ce type de discours, est qu’il y a certains parents qui sont dans une situation de parfaite ignorance par rapport à na vraie nature de leurs enfants. On ne compte pas aujourd’hui le nombre de parents qui, après avoir été informés d’un acte ignoble portant la signature de leur enfant, affichent un étonnement total, qui est, alors, le signe que la seule chose évidente qu’ils savaient jusqu’à cette annonce de leur « sang » est qu’il était de couleur rouge.

Les enfants d’aujourd’hui échappent donc presque totalement au contrôle parental, et, les possibilités diaboliques des TIC aidant, aucun parent n’ose jurer que son enfant a les deux pieds et tout les reste de son corps dans le giron de la Vertu.

C’est dire donc qu’à la lumière de l’émouvante confession du père d’Ibrahima TOURE, tous les parents devraient s’exercer à développer davantage le sens de l’observation envers leur progéniture. Car chaque instant qui passe représente un pas de plus dans ce labyrinthe de la Modernité, qui ouvre aux jeunes générations des cavités mentales insoupçonnés, dont ils ne reviennent presque jamais. Ou en tout cas pas indemnes du tout.

Des zones d’ombre assez épaisses entoure encore cependant la mort atroce de ce garçon de 27 ans, et son pater a bien raison d’exiger que la Justice fasse bien son travail pour, enfin, éclairer sa lanterne.

Vivement que l’enquête démontre que ce garçon présenté comme une âme sympathique puisse livrer la preuve s’était introduit chez Ty SINGHER pour des motifs bien moins graves que l’acte de cambriolage d’un véhicule de luxe qu’on lui prête.