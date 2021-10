​Amadou Ba plus populaire que jamais à Dakar – Ses visites de proximité en donnent la preuve irréfutable

En prélude aux élections locales, l’homme fort des Parcelles Assainies, l’ancien ministre des Finances Amadou Ba est en train de casser la baraque.

Lors de ses visites de proximité, qu’il prend grand soin de ne pas prévenir la presse, il est toujours accueilli avec ferveur par les populations. Que ce soit à Sandaga ou ailleurs où il arrive toujours à l’improviste, ce sont des populations enthousiastes qui lui démontrent qu’il reste un homme politique très apprécié grâce à sa discrétion, son sens du travail bien fait et, nombre d’entre eux se souviennent qu’il a été un des ministres les plus compétents du gouvernement lorsqu’il était encore aux affaires.

Cette réputation de sérieux et d’efficacité lui colle à la peau sans qu’il ne s’en rende compte. Mais, à la lumière de l’accueil chaleureux que lui réservent les citoyens dakarois à chaque fois qu’il les rencontre, il doit se faire lui-même une idée de sa popularité croissante.

Partout où il passe, les citoyens l’abordent, tentent de lui parler ou de prendre une photo avec lui en guise de souvenir car il passe, selon la plupart des Dakarois que dakarposte a interrogés pour le meilleur profil pour occuper la mairie de Dakar.

Mais l’homme reste toujours égal à lui-même, préférant rester dans la discrétion en dehors de toute ostentation. Même s’il ne le sait peut-être pas, tout laisse à croire que pour l’Apr, le candidat le plus à même de remporter les locales dans la capitale, c’est bien lui.

Les images exclusives de dakarposte sur sa spontanée "descente" à Sandaga ce jeudi sont assez révélatrices.





njaydakarposte@gmail.com