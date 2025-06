Le Pr Diomaye Faye révèle : " J'ai échangé avec le Président Macron sur la coopération entre le Sénégal et la France, ainsi que sur les enjeux régionaux et internationaux d’intérêt commun"

"En marge de la Conférence de Séville sur le financement du développement, je me suis entretenu avec le Président Emmanuel Macron.



Nos échanges ont porté sur la coopération entre le Sénégal et la France, ainsi que sur les enjeux régionaux et internationaux d’intérêt commun" écrit le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye