Heurts à Cambérène: La police livre sa version des faits

Communiqué de la police



Objet : Disparition de deux jeunes à Cambérène et troubles à l’ordre public

Le dimanche 22 juin 2025, aux environs de 01h00 du matin, un agent de police, en service à la 7? compagnie, s’est présenté au commissariat d’arrondissement de l’Unité 15 des Parcelles Assainies pour déclarer avoir été victime d’une agression à la plage de Cambérène.

Il ressort des faits que, alors qu’il tentait d’intervenir pour mettre fin à une agression en traversant la VDN, il a été violemment attaqué par l’un des agresseurs, qui l’a aspergé de gaz lacrymogène avant de lui porter un coup de couteau dans le dos. Il a été immédiatement évacué à l’hôpital Principal par son père, présent sur les lieux au moment des faits.

Une patrouille s’est aussitôt rendue sur place afin d’identifier et d’interpeller les auteurs présumés.



À l’approche des forces de l’ordre, deux individus, probablement impliqués dans l’agression, ont pris la fuite en se jetant dans la mer. Malgré l’appui des personnes présentes sur les lieux, ces individus n’ont pas été retrouvés. Les recherches, restées infructueuses, ont été suspendues vers 02h00.

Dans le cadre de cette affaire, l’agent de police a déposé une plainte contre X, accompagnée d’un certificat médical établissant une incapacité temporaire de travail (ITT) de quinze (15) jours .



Par ailleurs, le jeudi 26 juin 2025, une dame s’est présentée au commissariat pour signaler la disparition de son fils, depuis la soirée du samedi 21 juin. Après avoir présenté une photographie de ce dernier, celle-ci a été soumise à l’agent agressé, qui a indiqué qu’un de ses agresseurs présentait une corpulence et un teint similaires à ceux de la personne figurant sur la photo. Il a toutefois précisé que les conditions d’éclairage lors de l’agression étaient insuffisantes pour permettre une identification formelle.

Ce lundi 30 juin, aux environs de 18h00, des troubles à l’ordre public ont été signalés sur la VDN 3, au niveau de la passerelle de Cambérène, où des jeunes ont érigé des barricades et incendié des pneus. Une intervention rapide de la Police nationale a permis de rétablir la circulation et de lever les obstacles.

Sur le mobile de la manifestation, des informations font état de la disparition de deux jeunes de Cambérène, qui seraient les individus ayant pris la fuite en se jetant à la mer, et selon lesquelles leurs corps auraient été retrouvés et déposés à la morgue.

Après vérifications, les responsables des morgues de l’hôpital Principal et de l’hôpital Dalal Jamm ont affirmé qu’aucun corps sans vie par noyade n’a été réceptionné à ce jour.

Toutefois, il revient de deux autres constatations de corps sans vie effectuées à la plage de BCEAO, suivi d’identification, que les victimes habitent la zone de Cambérène, sans plus de précision.

L’enquête ouverte à cet effet se poursuit, et la Police nationale reste pleinement mobilisée afin de faire toute la lumière sur ces événements.



Fait à Dakar, le 30 juin 2025

LA DIVISION COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES











































avec seneweb