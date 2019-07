​Ambassade du Sénégal à Paris - Effarantes révélations sur le magistère de Bassirou Sène

"Le nouvel ambassadeur de notre pays dans la capitale française devrait demander l'audit de la gestion de son prédécesseur. Ce dernier, parti à la retraite et actuellement recasé en Gambie, s'est signalé par une gestion calamiteuse" nous souffle une source établie au pays de Marianne avant de renchérir qu'il aurait "casé des copains et des coquins, des amis et de cousins, des cousins de ses cousines et des cousines de ses copains. Il y'a de quoi persifler sur l'attitude peu amène de cet ambassadeur qui n'en a toujours fait qu'à se tête depuis sa nomination. Pour exemple, l'ambassadeur Bassirou Sène a recruté son propre neveu Ibrahima Cissé venu spécialement du Sénégal comme son chauffeur personnel. Plus grave, sa propre fille Yaye Awa Sène qui ne dispose d'aucune qualification est casée au service des bourses. Fadouma Thielo, la sœur de sa femme Banel Thielo qui été recrutée comme femme de ménage à la résidence de l’ambassade vient d'être mutée à l’ambassade par note de service avec une augmentation substantielle de son salaire.

En plus de ses recrutements qui frisent le népotisme, monsieur était un spécialiste de la bamboula surtout lors des fêtes légales de notre pays. Il dépensait sans compter, organisait de grosses fêtes où n'étaient invités que les membres de l'APR, le parti présidentiel".



Pour rappel, Bassirou Sène avait limogé le journaliste Mohamed Gassama pour motif économique, ce qui avait donné lieu à un feuilleton judiciaire qui avait fait beaucoup de bruit. Et pourtant il a recruté un autre journaliste alors qu'il avait invoqué des motifs financiers pour limoger Gassama.

"Son nouveau chargé de la communication s'appelle Khali Touré et, plus grave il a recruté un doublon en la personne d'Ousmane Noël Mbaye un ancien correspondant du soleil à Paris devenu activiste. La situation de l’ambassade est grave et le personnel démotivé. Le président Macky Sall et le ministre des Affaires étrangères Amadou Ba devraient envoyer une mission d'audit pour enquêter sur la gestion de Bassirou Sène car un tel ambassadeur n'honore pas notre pays" conclut l'informateur de dakarposte, non sans nous envoyer documents à l'appui pour dit-il étayer ses propos.

Nous avons beau tenté de joindre l'ambassadeur Bassirou Sène aux fins de recueillir sa version. En vain.