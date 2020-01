​Antou Samba, Coordonnateur APR de Ngor " Le Président Macky Sall a rassuré les Sénégalais par son discours de projection".

Si ailleurs les traditionnels messages de nouvel ans ont habitué le peuple des communications de bilans, le Président Macky Sall a fait dans la rupture dans l'approche. Lui qui vient d'être réélu a eu raison de servir aux Sénégalais un discours de projection. Un angle de communication jugé pertinent par le Coordonnateur du parti au pouvoir de Ngor qui y voit le sentiment du Président en faveur de la prise en charge des questions d'intérêt national.



Pour Antou Samba, responsable politique de l'APR, le Président de la République a opéré des changements de paradigme dans ses différents discours. Contrairement aux traditionnels messages de bilans auxquels ses prédécesseurs ont habitué le peuple à la veille de chaque nouvel an, le Chef de l'Etat qui vient d'être réélu a su inscrire son discours en adéquation avec le présent contexte. En clair, il a fait ce qu'il devait faire en prononçant un discours d'orientations et de projections.

Ce faisant. Son Excellence Monsieur Macky Sall a une fois de plus rassuré les Sénégalais dans une forte communication sur des questions économiques, notamment l'augmentation annoncée du coût de l'électricité, le passage de la monnaie du CFA à l'ECO, la dette du Sénégal et la sécurité publique tout en plaçant son deuxième mandat sous le sceau de la jeunesse.

Le patron du parti au pouvoir à Ngor et non moins Commissaire à la Commission de Régulation du Secteur de l'électricité d'appuyer son argumentaire en revenant particulièrement sur des aspects comme l'appel du Président à la culture de l'esprit de la diligence dans l'administration par le "fast track" et la consolidation de la gouvernance sobre et vertueuse, érigée en principe de gestion des affaires publiques. Il en est ainsi de la prise en charge dans de courts délais des questions d'intérêt public très urgentes comme la mise en place d'une stratégie de conversion du gaz en électricité. De ce point de vue, il y a pour Mr Samba, lieu de saluer les efforts soutenus de l'Etat dans l'investissement et les réformes engagées pour permettre le redressement du secteur et l'amélioration des performances avec à la clef une puissance estimée à 1229 MW. En termes des mesures sociales, Antou Samba dit saluer la volonté de la puissance publique par le renforcement des mécanismes de protection des enfants et des femmes, des couches sensibles et vulnérables dont la sécurité relève du défi de notre temps.

De même, l'execution très prochainemnt par l'Etat du programme "Sénégal zéro déchet" et le développement des villes propres aideront à offrir à notre pays un cadre de vie sain avec un fort impact en termes de santé publique. C'est dans ce cadre qu'il faut comprendre l'engagement par le Gouvernement des opérations de désencombrement qui, comme l'a indiqué le Chef de l'Etat seront poursuivies sur l'ensemble du territoire national. D'ailleurs, un vaste programme d'aménagement paysager urbain de traitement et de valorisation des déchets, sera aussi mis en place pour des villes vertes, zéro déchet.