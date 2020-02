​Aphone depuis la dernière Présidentielle de février 2019 - Révélations sur le barnum préparé par... Idrissa Seck

Devenu muet pratiquement depuis la dernière élection présidentielle, Idrissa Seck pourrait rompre le silence dans quelques jours. Selon une source proche du chef des rewmistes, celui-ic "va prendre la parole prochainement". Et, comme on pourrait le deviner, il va probablement ouvrir le feu sur le président Macky Sall.

Celui qu'Ousmane Ngom (au fait, où se terre t'il ?) surnomme "Raspoutine Seck" pardon Idrissa Seck comme on le sait, ne met pas de gants lorsqu'il s'agit de fusiller le pouvoir en place.

Après avoir annoncé qu'il ne reconnaissait pas le président Macky Sall "pour cause d'élections truquées", il avait décidé de ne plus parler de lui mais, ses partisans et nombre de Sénégalais n'ont pas compris cette attitude.



De nos réseaux de renseignements, nous avons appris que sur la tablette de l'homme des rêves de Ndèye Penda Tall figure plusieurs organes de presse et non des moindres allusion faite à cette "sortie prévue sous peu et qui sera un barnum (ndlr: Evènement qui fait l'objet d'un tapage médiatique)".



Plusieurs sujets d'intérêt national ont été mis sur le tapis ces derniers mois mais personne ne l'a entendu s'exprimer. Sur la question des ressources naturelles, sur la question de la hausse de l'électricité et des denrées de première nécessité toute la classe politique s'est exprimée à l'exception de l'ancien "deuxième numéro un" du Pds. Eh bien, pour paraphraser "pa" Wade ,ce sera fait, nous apprend-t-on "dans les jours à venir".



Les tentatives de la rédaction de dakarposte de tirer les vers du nez du chef de file du parti Rewmi ou de ses lieutenants sont restées vaines.



Quoi qu'il en soit, les prochains jours nous édifieront bien!