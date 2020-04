​Après 7 ans de séparation, l’imprimeur Cheikh Bâ et la célèbre Erika se... remarient (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

Des mariages et des divorces, il y en a tous les jours. Des remariages aussi. Mais se remarier avec son ex-mari ou son ex-femme, c’est déjà plus particulier!

Très surpris par le divorce, les amis, proches, sympathisants et la famille s’attendaient à ce qu’ils se remettent ensemble. La nouvelle du remariage n’a donc pas suscité tant d’émois parmi les proches du couple. Les trois bouts de bois de Dieu de l’illustre couple, très affectés par le divorce de leurs parents, sont bien évidemment heureux du remariage. Qui, aux dernières nouvelles, a été prononcé la semaine dernière à Castors chez les parents de Frédérica Vasconserves plus connue sous le pseudo d'Erika. Laquelle, avait, peu après son divorce avec Cheikh Bâ “ tourné la page “, mis un “ point final “ à leur romance.

Installée depuis quelques années en France, la belle plante (touchons du bois) avait refait sa vie, toutes “plaies” refermées, du moins en apparence. Et puis un jour, sans forcément prévenir, “l'ex” (Cheikh Bâ) a resurgi. Et, c’était pour soit-disant revoir ses enfants. Coup de tonnerre dans un ciel serein. Naturellement, ils se sont enlacés. La suite est connue: ils se sont vite repassés la bague au doigt.

Que leur mariage soit comme un conte de fée. Toute la rédaction de dakarposte s’associe pour féliciter Cheikh Bâ et sa “Rika”, comme il le surnomme affectueusement.

Félicitation pour ce très bon mariage. Que leur amour reste intact ad vitam aeternam!





Mamadou Ndiaye, Dirpub dakarposte

njaydakarposte@gmail.com