​Après avoir déclenché le Plan ORSEC, Macky instruit au ministre de l'Intérieur de convoquer une réunion d'urgence ce ...dimanche

Les fortes pluies enregistrées à Dakar et un peu partout au Sénégal ce samedi ont provoqué des dégâts. Les images partagées sur les réseaux sociaux sont assez révélatrices de l’ampleur des endommagements. Ainsi, pour y apporter une réponse urgente, le Plan Orsec a été déclenché sur instruction du Président de la République, Macky Sall.

" Le Plan Orsec est déclenché pour prendre en charge la gestion des inondations et questions liées… ", informe une source. Qui renchérit que "ce fameux plan est destiné à apporter une réponse rapide et efficace à un problème ponctuel, le Plan Orsec existe depuis plusieurs années. Mais celui-ci de 2012 est sans doute celui qui a connu le plus d’envergure."



Dakarposte a appris qu'une réunion concernant le Plan Orsec, présidé par le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, aura lieu au ministère de l'Intérieur ce dimanche 6 septembre 2020.