​Après avoir offert du matériel médical à Touba, Gabrielle Kane reçoit les prières du Khalif Serigne Mountakha Bachir Mbacké

C’est un Serigne Mountakha très content, pour ne pas dire aux anges, qui a magnifié le geste de l’activiste Gabrielle Kane. Cette activiste de renom, qui est pourtant très critiquée sur les réseaux sociaux par des iconoclastes, a offert un important lot de matériel médical à la ville sainte de Touba. Et ce, au lendemain de sa visite à la maison d’arrêt de Reubeuss où elle avait accompli le même geste.

A Touba, cette dame , au coeur en or, a été reçue par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké et par Serigne Bass Abdou Khadre, son porte-parole.

Très satisfait par ce geste de haute portée sociale, Serigne Mountakha a dit des prières à l’encontre de Gabrielle Kane qui fait dans le social en plus de défendre les causes des femmes et des personnes vulnérables.