​Arène politique sénégalaise: Halte au parachutage de mauvais goût !

Le parachutage est une des tares de notre démocratie au même titre que la trahison, la transhumance et le népotisme. Aujourd'hui, on assiste à la saison de ce phénomène qui a pris de l'ampleur et, surtout, en cette veille d'élections territoriales dans notre très cher pays, le Sénégal.



Pour aller à l'assaut du pouvoir local, on en voit toutes les couleurs. Des gens qui n'ont jamais pratiqué la politique, envahissent l'arène, histoire de sauver leurs postes, leurs privilèges.



Ce parachutage se pousse du col au point d'occulter les vrais acteurs politiques. Pour le cas de notre parti , l'Alliance Pour la République ( APR), il est , aujourd'hui, malheureux de constater la mise à l'écart de jeunes qui ont toujours cru au leadership du Président de la République Macky Sall. Ces jeunes qui se donnent à fond, en investissant dans le social pour venir à la rescousse de leurs concitoyens. Mais, on les met à la remorque au profit d'autres personnes promues au rang de DG ou ministres. Cela n'est pas pour les encourager. Il est temps de corriger cette disparité.



Nous devons mettre fin à cette pratique qui n'encourage pas la jeunesse à être davantage utile à leurs collectivités. Pour gérer nos localités, il urge de choisir des gens crédibles, proches des populations. Le statut de ministre ou DG de la République ne doit pas être un moyen de s'imposer dans l'arène politique. On n'a pas besoin de ministres politiciens mais de politiciens ministres (comprenez la nuance !).



Le parachutage fausse le jeu. Nous disons non à cette vergeture sur le visage de notre démocratie !!!



Pour notre Commune de Yeumbeul/Sud, nous continuons de travailler pour élargir les bases du parti Présidentiel. Les populations continueront de nous ressentir à leurs côtés.



Cette localité, nous l'aimons comme notre âme et le bien-être de ses filles et fils nous préoccupe au plus haut point.



Aujourd'hui, demain et pour toujours, nous serons au devant pour vulgariser les excellents projets de Son Excellence le Président Macky Sall, pour assister les populations à tous les niveaux. Notre projet pour Yeumbeul Sud comme cela a d'ailleurs toujours été dit, dépasse des questions de circonstance ou d'un événement. Nous étions là hier, nous sommes là aujourd'hui et après les élections nous serons encore plus présent aux côtés de nos concitoyens.





M.Oumar Sow, Conseiller spécial du Président de la République Macky Sall,

Responsable politique APR à Yeumbeul/Sud( dép. Keur Massar).