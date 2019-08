​Askia Touré, Conseiller spécial du Président Macky Sall : "Nous devons craindre Dieu !"

C'est à un retour vers nous-mêmes qu'appelle Askia Touré. Ce combattant de l'Islam que le Président Macky Sall a bien choisi pour en faire un de ses Conseillers spéciaux, demande aux Sénégalais, même à ceux qui ne sont pas du camp de Macky Sall de taire leurs querelles et de soutenir la personne choisie par Dieu pour diriger le pays. Et c'est seulement sur la base des recommandations du Prophète (PSL), lequel n'a obéi qu'aux ordres de son créateur, que le sieur Askia Touré se base lorsqu'il s'adresse à ses compatriotes.

Pour lui, Macky est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut car il détient tout ce que doit détenir un bon dirigeant : Le savoir, la sagesse, de la compassion à l'égard de son peuple et surtout, surtout de la fermeté lorsqu'il s'agit de mettre fin aux interdits, à l'anarchie et au désordre. Combattre un tel Président représente à ses yeux une manière de remettre en cause la Toute-Puissance d'Allah (SBT), et les auteurs de tels faits ont oublié qu'ils doivent craindre Dieu et le Châtiment Divin.

Si les Sénégalais n'écoutent pas cet homme connu pour être un érudit, l'on comprend pourquoi ils écoutent certains marchands d'illusions tapis dans l'opposition et qui trompent leur monde.









