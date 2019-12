​Attaque mensongère et calomnieuse contre Moustapha Ba

Une pure méchanceté d’un mercenaire contre le brillant cadre et petit-fils de Maba Diakhou Ba

Moustapha Ba ne mérite pas d’être traité de la sorte dans la presse de la part d’un mercenaire de la plume. « Et d’ailleurs, comment peut-on, un beau jour, se lever et attaquer un si brillant commis de l'état, cadre supérieur du ministère des finances et du budget connu pour ses aptitudes et son dévouement au service de son pays, pour qui il se sacrifie depuis des années, qui bénéficie du soutien du PR Macky Sall et de ses supérieurs hiérarchiques, et dont le travail est vivement apprécié à sa juste valeur?, s’interroge Dame Ndiaye, leader du ‘’M3M avec Macky’’ qui ne pouvait rester sans apporter une réaction à cet article dénué de tout fondement et commandité par des mercenaires.

L’auteur de l’article paru sur le site directnewsinfo a laissé apparaitre ses intentions calomnieuses et dégradantes à l’égard du petit fils de Maba Diakhou Ba, un haut et digne cadre que toute l’administration adoube et félicite pour son travail acharné et productif, exclusivement au service de l’Etat et du Président de la République. « Mais c’est peine perdue, car, en parcourant son texte, édicté par des mercenaires qui certainement lorgnent le fauteuil de Moustapha Ba, on se rend compte que ses propos sont sans fondement. Par exemple, le protégé de Pape Diogaye Faye, propriétaire du site, veut faire comprendre que si les caisses sont vides au Conseil Economique Social et Environnemental, c’est dû aux caprices et au refus du Directeur du Budget d’engager des bons pour des institutions qui ne souffrent d’aucun problème de trésorerie. Voilà ce qui est hilarant : Comment le Directeur du Budget peut-il être imputé d’une gestion qui ne le concerne guère, et dont il n’est pas l’ordonnateur des dépenses. Cela traduit forcément la haine et la méchanceté que le signataire de l’article fait montre », fustige Dame Ndiaye. Selon le leader de ‘’M3M avec Macky’’, « Non, Moustapha Ba n’est pas connu pour orchestrer des machinations, au contraire sa présence pendant un mois ferme, aux côtés du Ministre des Finances et du Budget Abdoulaye Daouda Diallo, lors du vote des budgets à l’Assemblée Nationale, témoigne de son sérieux et de sa haute prise de conscience que le bon fonctionnement des institutions reste son souci premier », a réagi Dame Ndiaye. Qui s’offusque du fait que l’ennemi de Moustapha Ba déclare que la signature du ministère des Finances n’est plus crédible au niveau des banques. « C’est même dangereux de soutenir de telles allégations. Comment peut-on faire comprendre que la signature du Ministère des Finances n’est plus crédible ? Je pense que l’Etat devrait arrêter ces genres de personnes qui ne cherchent qu’à semer la zizanie auprès des partenaires de l’Etat. Là, ce n’est plus la personne de Moustapha BA qui est visée, mais, la stabilité et le bon fonctionnement de notre Etat qui entretient des relations de confiance avec ses partenaires au développement, au premier rang desquels se trouvent les institutions financières. D’ailleurs, c’est archi-faux, car, les banques sont plus confiantes avec les chèques émis par le trésor, car, elles sont sûres qu’elles rentrer dans leurs fonds ».