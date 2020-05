​BARA GUÈYE, SA FEMME, SA BELLE-MERE, NIANG KHARAGNE ET ADJA DIALLO EN LIBERTE PROVISOIRE - Me Bamba Cissé, commis pour leur défense

Leur mariage a fait des jaloux. Une belle mariée, un époux élégant, de magnifiques invités, un buffet de mets délicieux, des griots pour faire les éloges du couple et le snapper du président de la République du Sénégal pour diffuser, à travers les réseaux sociaux, ces belles images en mode confinement. Seulement, comme on dit en wolof «Thiat dafa gaw». Et le «Thiat» aura raison du bonheur éclatant de tout ce beau monde, venu célébrer la joie de Bara Guèye, patron de Clean Oil, et de sa dulcinée, Zeyna, petite sœur de la jet setteuse, Adja Diallo. Alors que le couple était en pleine lune de miel, la Section de recherches a épinglé le couple, la maman de la mariée et toutes les personnes qui ont été pris part à cette fiesta. Déférés tous au parquet du procureur de la République, ils ont bénéficié d’une liberté provisoire. Le procès, prévu le lundi prochain, la mariée, Niang Kharagne et certains mis en cause seront défendus par Me Bamba Cissé. Connu pour sa technicité et sa maîtrise du droit, il va assurer leur défense.

Ainsi, le célèbre Bara Guèye de l'entreprise "Clean Oil", l'illustre pin-up Adja Diallo qui n'est plus à présenter, "Niang Kharagne", Alassane Mbaye qui s'enorgueillit du titre de "Griot des Vip" entre autres parents (Maria Mané), amis, célébrités, sympathisants... qui ont enfreint la loi, devront expliquer leurs actes. Comme l'a écrit Dakarposte, ils ont fait fi de l'arrêté qui porte l'estampille du ministre de l’Intérieur interdisant les manifestations et rassemblements de personnes dans des lieux ouverts ou clos au Sénégal en raison de l’épidémie du coronavirus (voir article ci-dessous du mariage de Bara Gaye "Clean Oil").