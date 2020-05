​BOY DJINNÉ SUR L’AFFAIRE DE SON ÉVASION DE REBEUSS ET DU VOL A SODIDA - Le dossier passe de la 3ème chambre à la 1ère chambre, le procès prévu le 28 avril non tenu

S’il n’y avait pas cette maladie du coronavirus et le changement de chambre chargé de traiter son affaire, Baye Modou Fall alias Boye Djinné serait jugé le 28 avril 2020 en criminelle. Seulement, avec le covid-19, des mesures ont été prises et les audiences renvoyées. Programmé mardi dernier, Boy Djinné et Cie devaient se présenter à la barre pour être renvoyé à une autre date à cause de ladite suspension des audiences. Mais, il n’a même pas eu cette chance de sortir humer l’air du dehors. Son dossier, confié à la troisième chambre criminelle, est, selon des sources judiciaires de dakarposte, transféré à la première chambre. Il va alors patienter pour savoir la prochaine date de la tenue de son procès. Durant cette audience, “Boy Djinné” devra s’expliquer sur son évasion de la prison de Rebeuss et sur le vol de Sodida.

Déjà, l’instruction a permis au juge du premier cabinet de Dakar de poursuivre l’enquête. Laquelle lui a permis de blanchir le chauffeur de Boy Djinné, Bara Gaye, sa sœur Yacine Fall et son ex-femme, Diabou Cham. Seuls Abou Seck, Moise Diatta et Baye Modou sont envoyés en jugement. Rappelons que Boy djinné est accusé d’avoir emporté des dizaines de millions du magasin de Sodida quelques temps après son évasion de la mythique prison de Rebeuss. Le jeudi 23 janvier 2020, le juge Samba Sall avait signé l’ordonnance de renvoi en confiant Baye Modou Fall alias Boy Djinné et Cie à la chambre criminelle.

Avant ça, il a fallu que “le Michael Schofield Sénégalais” brandisse la menace de se tuer si jamais rien n’est fait en ce qui concerne les dossiers qui le clouent en prison pour que la machine judiciaire s’active. Entre grèves de faim, manifestations de ses proches devant la prison de “Liberté 6” et multiples requêtes de ses parents, l’instruction de deux de ses dossiers, joints en une affaire, a été bouclée par le doyen des juges. Et le procureur de la République l’a renvoyé en jugement après avoir enrôlé le dossier du jugement du fils de Diourbel.