​Bamba Fall nommé ministre conseiller – Colère noire des responsables APR de la Médina

Si des responsables comme Cheikh Ba et Seydou Guèye n’ont pas fait de commentaire après la nomination par le chef de l’Etat de Bamba Fall comme ministre conseiller, ce n’est pas le cas de tout le monde. Un autre responsable, nommé Adama Fall n’a pas hésité à la claquer ferme. Selon ce dernier, cette nomination sonne comme un désaveu contre tous les responsables et militants de l’APR dans la commune. Adama Fall n’hésite pas à marteler son désarroi et sa colère, en affirmant avec force que lui et ses partisans ne soutiendront jamais Bamba Fall car l’adversaire d’hier ne peut être leur chef aujourd’hui. En nommant Bamba Fall, Macky Sall a donc refusé de mettre en avant Cheikh Ba qui méritait d’être renforcé plutôt que d’être désavoué.

A l’en croire, il va revoir son attitude dans le parti présidentiel, comme une menace de geler ses activités et il n’est pas seul. La plupart des militants de l’APR sont du même avis et cela risque de coûter cher à Macky Sall.













clounjay@yahoo.fr