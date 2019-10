​Birahim Seck, coordonnateur du Forum Civil – Un militant arc-bouté sur ses convictions

C’est un homme qui ne varie pas dans ses prises de position. Toujours droit dans ses bottes, Birahim Seck reste ce défenseur intrépide des droits de l’homme, partisan de la bonne gouvernance et de la reddition des comptes. Avec la décrispation du champ politique consécutive à l’appel lancé par le Khalife général des mourides à l’occasion de l’inauguration de Massalikoul Djinane, Birahim s’est exprimé sur la réconciliation entre Wade et Macky, la libération de Khalifa Sall ainsi que sur la possibilité évoquée d’une amnistie en faveur de l’ancien maire de Dakar et de Karim Wade. Sur ces questions précises, Seck est formel : On ne doit pas sacrifier les principes de bonne gouvernance sur l’autel d’une réconciliation entre deux acteurs politiques. S’il n’est pas absolument contre un retour de Karim Wade aux affaires, il conditionne cette occurrence au remboursement intégral des sommes qu’il est accusé devoir au peuple sénégalais.

Birahim Seck est donc un homme lucide qui ne se laisse pas embarquer par les discours et actes des hommes politiques, il préfère les juger sur leur capacité à satisfaire les besoins des Sénégalais, sur leur probité et, surtout, surtout sur leur volonté réelle de bien tenir l’économie nationale. Il déplore et dénonce le gaspillage des ressources naturelles, la criminalité financière et surtout l’impunité. Et rien ne semble le détourner de ces convictions profondes, lui qui estime que ces derniers temps, le dialogue politique dont on parle tant tourne plutôt vers un dialogue politicien, une sorte de farce contre le peuple pour le seul bénéfice des acteurs politiques. Aussi en appelle-t-il à une politique des valeurs, au respect des droits du citoyen, et à la restitution au peuple de son droit de regard sur les affaires publiques. Un tel homme mérite le respect des Sénégalais.



















Ndiaye dakarposte

njaydakarposte@gmail.com