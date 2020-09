​COMMUNIQUE(inondations) :L' Alliance pour la Paix et le Developpement (APD)

s'est reunie par video zoom ce lundi 14 septembre 2020 à 15 h ,sous la Présidence de Monsieur le Ministre Thierno LO ,President du parti . Après une analyse de la situation sous regionale notamment les problèmes du mali, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée, l'APD souhaite le respect de la légalite constitutionnelle et appelle à l'apaisement pour éviter des pertes en vies et l'effondrement de leurs économies qui va impacter sur la sous région. Sur le plan national l'Alliance pour la Paix et le Développement salue les mesures prises par le President Macky SALL suite aux inondations notamment: Le Plan décennal de 767milliards,10 milliards dégagés pour soulager les populations malgré le contexte économique qui est déjà très dur avec la COVID,mais toutefois estime

que même si les inondations découlent de phénomènes naturels, elles sont inhérentes aux activités humaines.

Au senegal, nous avons habité des zones non aedificandi, nous avons violé une loi votée à l'Assemblée Nationale qui est le Code de l'Environnement, qui permet de répertorier tout ce qui impacte sur notre cadre de vie et qui n'aurait pas permis d'occuper ces zones où la nappe phréatique est à fleur de peau, de boucher les voies de passage de l'eau, qui, devant cette obstruction, reprend ses droits ailleurs. L'Alliance estime que n'aurions pas permis aussi qu'on ramblaye les zones de captage, et la zone de sécurité qui était réservée pour loger les éventuels sinistrés et victimes de catastrophes, et les voir partagées entre une clientéle politique.

Les Présidents Wade et Macky Sall,ont délégué des responsabilités et mis ď'énormes moyens pour la gestion des inondations ce que nous saluons. Mais ,nous demandons les audits techniques,fonciers et financiers de tous ces plans, de leur gestion de l'an 1 à 2020. C'est une éxigence des populations et du principe de bonne gouvernance!

L'Alliance pour la Paix et le Developpement propose de ce fait quelques actions prioritaires:



1) Mettre en avant le pompage pour sortir les populations des eaux, les aider en vivres, assurer un cordon sanitaire pour éviter les maladies hivernales sans oublier la COVID;



2) Retenir le schéma de la délocalisation et faire la cartograhie pour les futures évaluations et indemnisations et partir du principe qu'on ne peut pas empêcher que ces zones ne soient inondées et continuer à les laisser habiter, c'est jeter des milliards dans les eaux.



3 ) L'APD propose le genie militaire pour piloter la lutte car cest une question de sécurité, on doit sauver des vies et des biens et c'est un corps bien formé avec toutes les compétences et qui agissent sous ordre et sont sous autorité.Ils peuvent être accompagnés par quelques techniciens des Ministéres concernés,Environnement, hydraulique, Assainissement ,Interieur,

Collectivités locales, Finances .



4) L'Alliance pour la Paix et le Developpement estime quil faut imperativement instaurer le suivi-évaluation de tous nos politiques publiques , et de nos projets.



5) Eviter la politisation des inondations, car la misère des populations nécessite des solutions , une mise ensemble de nos énergies,par conséquent il est inélégant de vouloir en faire un moyen d'ascension et de promotion personnelles et politiques.

L'Alliance pour la Paix et le Developpement exprime de ce fait toute sa solidarité aux populations, et espère vivement l'application de ces solutions dégagées pour une solution durable de la gestion des inondations.

Vive le Senegal!