​COMMUNIQUE(relance economique)

L' Alliance pour la Paix et le Developpement (APD) s'est reunie par video zoom ce lundi 14 septembre 2020 à 15 h ,sous la Presidence du Ministre Thierno LO .

Sur la relance économique ,l'APD estime que le Senegal avait atteint un taux croissance appréciable avec la mise en oeuvre du PSE qui traduit la vision de Monsieur le Président de la République. Mais avec la pandémie tous nos indicateurs sont au rouge.Les actions du moment sont celles de

l'adaptation par des réamenagements et réformes pour tenir la barque jusqu à la fin de la pandemie. Nous pourrons sur des bases maitrisées parler de relance. La relance est un nouveau départ,doit

s' appuyer sur une évaluation et sur une définition d'axes prioritaires.

Aussi l'Alliance pour la Paix et le Developpement propose:



1) Un accent particulier sur la sécurité sanitaire,en relevant nos plateaux techniques et financer la recherche;



2) La securité alimentaire qui passe par la maitrise de l'eau pour une agriculture prospére et diversifiée;



3)les grands travaux dont le chemin de fer pour faire revivre toutes les villes traversées : Saint louis,

Thies, Kaolack, Tamba , Dakar et autres qui vont devenir des poles economiques, et qui vont permettre le transport de marchandises,tout en préservant nos routes et en quoi faisant, économiser des milliards sur l' entretien routier et réduisant aussi le nombre d accidents;



4 ) Revoir notre Systeme éducatif en mettant un accent particulier sur les écoles de formations professionnelles pour donner des metiers et des capacités d'insertion rapide dans les societes pour la production;



5) Remettre en place le service de la main d'oeuvre pour aider au recrutement et sortir de la pratique des débauchages et des contrats à durée determinée renouvelables plusieurs fois,aux contrats de prestation qui sont rompus et reconduits comme on veut et qui ne sécurisent pas l'emploi;



6) Regrouper le fonsis.la BNDE , la DER, le FONGIP et tous les fonds logés dans les Ministéres pour créer une veritable banque de developpement pour financer l'économie;



7)Arreter l'injection de milliards sur Air Senegal qui va droit au mur en travaillant sur la mise en place d'une compagnie sous regionale regroupant le senegal,les deux Guinees,le Mali , la Cote d'Ivoire dans un premier temps;



8) Taxer fortement les produits d' importation alimentaire, le tabac, la bière, les liqueurs,les produits de luxe , le mobilier importé pour favoriser la production locale et sa consommation.



7 ) Revoir le Port autonome pour que tout produit qui y entre paye les droits de douane. Que les déclarations soient conformes au contenu des conteneurs. Pour celà il faut des visites inopinées et dépoter les conteneurs et confronter les contenus aux déclarations et bons à enlever.



8) il faut envoyer les copies des déclarations en douanes aussi bien à la direction des enquetes douaniéres et à l'IGE qui pourrait, d'une part avec le code douanier verifier si les bons taux sont appliqués pour les produits dédouanés, faire des visites pour voir s'il n'y a pas de détournement de destinations au niveau des organisations et aussi permettre au President d'avoir une idée sur les recettes douaniéres.



8) lutter contre la fraude fiscale et pousser tout le monde a payer ses obligations fiscales sans objection;



9 ) faire confiance au secteur privé national en lui soumettant les projets du chef de l'Etat pour voir s'il peut les réaliser avant de s'ouvrir au secteur privé étranger et aussi revoir les cahiers de charges surtout sa rubrique travaux similaires et chiffres d'affaires qu' aucune PME,PMI n'a encore réalisé. De surcroît,il faut que l'Etat respecte le principe du paiement aprés service rendu un mois aprés réception.il peut remettre aussi en place le principe de la compensation en matiére de paiement de la TVA.



10 ) Remetre en place le Poste de PM avec un gouvernement de 15 à 20 membres maximum

11 ) Remettre le Senat en changeant le mode de désignation et supprimer le HCTT et le CESE.



12) Pour les Projets du chef de l' Etat il faut les confier sur la base de contrats de performances redigés par des sachants.



13 ) Une assemblée nationale de 50 deputés maximum;

14)Chercher de l'argent pour combler la baisse des recettes douaniéres, des exportations et des entrées en provenance des immigrés.

Vive le Senegal!