​Ça sent la Bérézina pour Benno - Plusieurs leaders battus dans leur bureau de vote

Mimi Touré a été laminée dans son bureau de vote à Kaolack, Bamba Fall terrassé à la Médina, Moustapha Diop battu à Louga, etc. Ça ressemble à une Bérézina pour la coalition au pouvoir qui est en train de mordre la poussière dans plusieurs circonscriptions où elle faisait le plein d’électeurs il n’y a guère.

Dans plusieurs départements, c’est la coalition d’Ousmane Sonko, Yewwi Askan Wi qui prend le dessus.

La cohabitation semble incontournable à l’Assemblée nationale et, peut-être même au plus haut niveau de l’Etat où Macky Sall sera obligé de nommer un Premier ministre issu de l’opposition. Si les tendances se poursuivent, il y aura du piquant lors de la prochaine législature.