​Cambriolage au domicile de l’animatrice Keb’s Thiam – Jusqu’à quand l’insécurité va-t-elle persister ?

L’insécurité ? Ce n’est pas seulement les agressions qui se multiplient dans notre belle capitale et qui occasionnent plusieurs morts et blessés tous les mois que Dieu fait. Il y a aussi les multiples cambriolages tous plus rocambolesques les uns que les autres et qui peuvent se solder par mort d’homme.

Récemment, une de nos consœurs, l’animatrice familièrement appelée Keb’s Thiam a été victime d’un cambriolage très audacieux alors qu’elle dormait dans sa chambre. Les cambrioleurs lui ont dérobé deux téléphones portables de grande marque, des bijoux en or, la totalité de son salaire et une forte somme d’argent qu’elle gardait chez elle.

Sur sa page facebook parcouru par dakarposte, Keb’s remercie le ciel de s’être endormie avant le cambriolage car, si elle était encore éveillée, elle se serait sûrement opposée au forfait des malfaiteurs et, probablement elle aurait pu être agressée par les voleurs qui étaient sans doute armés.

Pourtant, il y a une dizaine de jours, le ministre de l’Intérieur, ému par des agressions sur l’ancienne piste sise à Sacré-Cœur, avait tenté de rassurer les Sénégalais en théorisant la « tolérance zéro » contre les malfaiteurs. Mais il n’a pas pour autant réussi à ramener la sérénité auprès des familles qui restent traumatisées par la recrudescence du banditisme dans notre pays. Malgré la multiplication des patrouilles des forces de sécurité, les malfaiteurs continuent de sévir et de mettre en danger la vie des honnêtes citoyens.

Peut-être que des mesures supplémentaires devraient être initiées afin de rassurer les Sénégalais.