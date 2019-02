​Campagne électorale – Racine Sy en pleine action pour faire réélire Macky Sall

Le Président du Conseil d’administration de l’Ipres et du très cossu King Fahd Palace ex Méridien Président, Racine Sy, pour ne pas le nommer, est en pleine campagne électorale.

Dakarposte est en mesure de révéler que dans le Fouta, il est en train de ratisser large afin de renforcer la coalition présidentielle et donner à Macky Sall toutes les chances d’être réélu dès le premier tour. Et pour cela, ce discret magnat du secteur hôtelier , dont l'Afrique peut s'enorgueillir, est en train de donner un important coup de main financier aux comités électoraux du département de Podor et des autres communes et départements du Fouta.

Racine Sy a toujours été très engagé aux côtés du président Macky Sall et, d’ailleurs, lors des dernières élections locales il avait battu AïssataTall Sall dans son fief de Podor. Cette dernière n’a dû son salut qu’à une décision de justice fort contestée.

Mais, aujourd’hui que AïssataTall Sall que le candidat Sonko surnomme "Osez Trahir", a rejoint le camp de la mouvance présidentielle, il est sûr que Podor fera le plein de voix pour Macky car les deux ténors de la ville se sont retrouvés du même bord. Tout à l’honneur de Racine Sy qui n’a jamais cessé de demander à sa «sœur» AïssataTall Sall de venir le rejoindre aux côtés de Macky au lieu de commettre l’erreur de faire… cavalière seule. Le temps vient de lui donner raison.

En tout cas, Racine, dans sa légendaire discrétion, est en train de se plier en quatre pendant cette campagne et ses amis acteurs du tourisme lui apportent leur soutien total.