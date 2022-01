​Campagne électorale à la Médina – Les actes de violence se multiplient

Après les événements violents du week-end dernier au cours duquel les cortèges de Cheikh Ba et Diouf Sarr, les violences ne sont pas sur le point de prendre fin à la Médina. Hier, en début de soirée, ce sont des jeunes partisans du maire sortant, Bamba Fall, "formellement identifiés", qui ont ciblé particulièrement le domicile familial de l’ancien ministre de l’Agriculture, Mamadou Seck, qu’ils ont attaqué en masse à coups de jets de pierres. Ils avaient l’intention de faire le plus de dégâts possible et ils ont fini par saccager la voiture de la sœur de M. Seck.

Cette violence contre le domicile des Seck est due seulement au fait que l’ancien ministre est un proche de Cheikh Ba.

Du coup, les jeunes partisans de Cheikh Ba promettent de riposter. Ils vont organiser cet après-midi un méga-meeting sur la rue 6 et entendent attendre de pied ferme les jeunes de Bamba Fall. Certains promettent d’ailleurs de les attaquer au besoin. Il y a donc de l’électricité dans l’air et les forces de l’ordre devraient veiller à éviter ces actes de violence pour la tranquillité des populations.







