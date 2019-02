​Caravane de Macky Sall : Sokone n'en a jamais vu autant

Le Référendum et les locales avaient certes consacré la suprématie de Benno Bokk Yakaar (BBY) à Sokone, mais la vague humaine ayant déferlé ce mercredi sur la principale artère de la ville, démontre que l’opposition est définitivement enterrée. Des hommes et des femmes, de tous âges, à la tête desquels le ministre Abdoulatif Coulbaly, ont accueilli le Président Macky Sall, l'ont accompagné sur un kilomètre, déterminés à lui accorder son second mandat. Ils ont défié le soleil de plomb qui s’est abattu sur le Niombato, pour témoigner leur gratitude au chef de l’Etat. Qui d’ailleurs, a fait pour Sokone, ce qu’aucun autre Président n’a pu réaliser jusqu’ici. «Diyaoul Nayreyni» ou «La lumière de vie», écrit par le vénéré El Hadji Amadou Dème, a été édité et remis officiellement au Khalif de la famille Dème, El Hadji Oumar Amadou Dème. Une cérémonie officielle a été tenue devant la Zawiya du Saint homme dont le manuscrit sert de manuel d’enseignement à l’université Al Hazar du Caire.

Le Président Sall, grâce à qui les Sokonois et tous les Sénégalais pourront s’enrichir des connaissances scientifiques et linguistiques contenues dans le livre du saint homme, a annoncé qu’il a déjà donné ordre à la Direction du Patrimoine Culturel d'édifier d'une bibliothèque communale à Sokone pour bien conserver l’œuvre.

Par ailleurs, si Sokone et le reste du Niombato ont choisi le candidat Macky Sall, c’est parce qu’il les a raccordés au reste du Sénégal, avec la construction du tronçon Keur Waly Ndiaye Sokone, mais aussi et surtout l’édification d’un pont à Foundiougne. Ce ne sont, d’ailleurs pas, les seules raisons de ce soutien massif. Car, on peut énumérer le DAC de Nioro Alassane Tall, le raccordement des îles du Saloum au réseau hydraulique national, les pistes rurales, forages et matériels d’allégement de travaux ménagers, sans oublier la mécanisation de l’agriculture. La Pêche a aussi a été servie par le gouvernement du Président Sall avec les subventions appliquées sur les prix des pirogues et des gilets pour aller en mer.

Sur le chemin de Sokone, la caravane de Benno a baigné dans une foule en liesse à Ndiaffate et Passy avant de connaitre la même réception à Toubacouta et Karang.