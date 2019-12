​Catalogué "jaloux" de l'animateur Aba No Stress, Pape Cheikh Diallo démissionne de Futurs Médias

En attendant d'y revenir avec une ébauche de détails, dakarposte a appris que l'animateur Pape Cheikh Diallo a rendu le tablier à Futurs Médias. Motif?

Des sources s'accordent à dire qu'il n'ya eu aucun contentieux avec la direction dudit groupe de presse.

"Au contraire, et vous conviendrez avec moi que la jalousie est un véritable fléau social. Même s'il s'agit d'un sentiment humain parfois compréhensible, lorsqu'elle s'invite dans le monde professionnel, elle fait de nombreux dégâts. Une étude que j'ai lu récemment sur le stress au travail a notamment montré que la jalousie au travail entre collègues poussait parfois les salariés à fuir leur entreprise. Il n' y pas à chercher midi à quatorze heures, la triste réalité est que Pape Cheikh, jaloux de l'animateur, qui monte, monte, monte...je parle de l'hilarant Aba No Stress du groupe Futurs Médias, qui crève l'écran, a fini par bouder. Pape Cheikh, pourtant sympa, est subitement devenu invivable. À preuve, il a récemment invité un chanteur connu, pour on ne sait quel motif, et avec les aléas du direct, TFM a eu des pannes. L'émission sera alors reportée. Piqué par on ne sait quelle mouche, Pape Cheikh Diallo criait, ce jour-là sur tout le monde, et, à la surprise générale, il insultait même parfois. Sa démission ne me surprend pas, en tout cas, ils sont légion au niveau de Futurs Médias à se dire qu'il allait bientôt claquer la porte. Je vous dis, Pape Cheikh est devenu méconnaissable; et d'aucuns ont soutenu qu'il a eu une autre proposition plus alléchante; raison pour laquelle il est devenu insupportable.

Cela dit, ceux qui le qualifient de "jaloux" ont finalement raison. Nous qui bossons à Futurs Médias avons remarqué que le "boy" (ndlr: Pape Cheikh) ne piffe pas "Aba" . Et de la jalousie en question, il est difficile cependant de comprendre comment la contrôler chez les autres ou chez nous-mêmes, tant on a parfois l'impression qu'elle est irrationnelle. Pourtant, la jalousie au travail peut mener les personnes concernées à un véritable mal-être, que ce soit par la haine que quelqu'un nous porte ou par ce qui nous ronge lorsque l'on est nous-mêmes jaloux" nous souffle une source jusqu'ici fiable tapie à Futurs Médias.



Nos tentatives de joindre Pape Cheikh Diallo sont restées vaines.