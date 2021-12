​Changement de formule – Pour son adresse à la nation du 31 décembre, le chef de l’Etat innove

C’est un quotidien de la place (l'Observateur) qui l’annonce avec forces certitudes. Cette année, le président de la République a décidé de changer la formule de son adresse à la nation.

Macky Sall avait comme habitude, après chaque discours de fin d’année, d’accorder à la presse un moment de communion en permettant aux journalistes de lui poser quelques questions. Mais cette année la presse ne sera pas conviée à cet exercice.



Sans doute évoquera-t-il les grands chantiers qu’il a entamés depuis plusieurs années comme le TER, le BRT, l’acquisition d’un nouvel avion pour la compagnie Air Sénégal, etc… Mais en ce qui concerne le retour du poste de Premier ministre, celui qui tien tient les manettes du convoité pouvoir Exécutif compte aborder la question après les locales de janvier. Pourquoi? Mystère et boule de gomme. Du moins, pour le moment car dakarposte, qui "creuse", vous promet d'y revenir.



Ce changement de formule est quand même bizarre car il fait languir la presse qui est très pressée de lui poser des questions sur ces sujets importants et, surtout, sur la question du troisième mandat dont on parle de plus en plus dans les chaumières et les grand’places.













