​Climat social et politique explosif au SÉNÉGAL- Le mouvement Y'en a marre face à la presse nationale et internationale lundi prochain

Sauf revirement, les "Yen a marristes" feront face aux médias. Le "face to face" est prévu lundi matin dans un hôtel de la place.

Que peuvent bien dire de si important Aliou Sané et Cie?



Tout porte à croire, qu'outre le cas Simon et Kilifeu, qui sera abordé, ils feront certainement un round-up sur les manifestations de protestations qui ont ont secoué la Médina et une partie de la VDN.



Pour ceux qui n'ont pas suivi le train de l'actualité, l’expression d’un mécontentement de partisans de Barthelemy Dias et/ ou d'Ousmane Sonko a tout d’abord pris la forme de manifestations pour un motif connu de tous: la convocation par la justice le mercredi 10 novembre du maire de Sacrée-Coeur-Mermoz a provoqué plusieurs manifestations dans la capitale sénégalaise.



Affaire à suivre...

















