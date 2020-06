​Comment Barthélémy Dias et Khalifa Sall ont voulu faire de la récupération politique la convocation par la SR de l'agent voyer Lamine N...

Dakarposte, qui a révélé en exclusivité que le tonitruant maire Barth, comme on le surnomme, n'a pas, du tout alors été convoqué à la redoutée mais redoutable Section Recherches de la gendarmerie sise à la caserne Samba Diéry Diallo en sait davantage. Comme nous l'écrivions, Barthélémy Dias n'a jamais reçu de convocation émanant des pandores de la SR. C'est plutôt l'agent voyer Lamine Niane qui a été tenu de déférer à une convocation suite à la plainte d'une entreprise immobilière de la place concernant un litige foncier. Une aubaine certainement aux yeux de Barth et de son ami et ex maire de la capitale Sénégalaise Khalifa Sall. Qui, en quête de popularité, ont ameuté leurs proches, parents, sympathisants entre autres sur une supposée convocation de l'illustre fils de... Suffisant pour que les alentours de la caserne Samba Diery soit pris d'assaut dès les premières heures de cet après midi du mardi. Pour que la mayonnaise prenne, des sites d'informations triés sur le volet sont invités à couvrir "l'importante déclaration" de l'édile de Mermoz-Sacrée Coeur... sur le site litigieux en question. C'était quelques minutes avant la convocation de l'agent voyer. Barth fera croire qu'il a été convoqué dans l'après midi de ce mardi 2 Juin 2020 par les redoutés enquêteurs de la SR. Or, que cette déclaration est sortie de son imagination. Puisqu'il a ameuté du beau monde, Barh devait alors tout faire pour que sa supposée convocation soit pris pour parole d'évangile. Il fera des pieds et des mains pour accompagner jusque dans les redoutés locaux de la SR l'agent voyer convoqué.

Sur place, il dira aux pandores qu'il est la tutelle de l'agent voyer en question. Sans tarder, les enquêteurs, qui veulent en savoir davantage, l'ont spontanément entendu sur procès verbal.

Au même moment, son ami et mentor Khalifa Sall, aux oubliettes depuis un bon bout de temps , tiendra en haleine le public de parents, amis, militants et sympathisants. Tout le reste n'est que ...légende!