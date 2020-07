​Commissaire Dramé – L’Efficacité faite… flic

Si l’on veut dépeindre un enquêteur hors pair dans la police, on ne pourra jamais citer des noms sans mettre, parmi l’un des premiers –sinon le premier- sur la liste le Commissaire Elhaj Cheikh Dramé. Ce n’est pas pour rien qu’il a dirigé la Sûreté Urbaine avant d’être promu Commissaire central de Dakar.

Dès qu’il a été à la tête de la SU, il a sécurisé tout le département de Dakar, à tel point que ses supérieurs, nichés sur les étages supérieurs du ministère de l’Intérieur ont pensé à lui pour gérer le Commissariat central de la capitale. Car, en l’espace de quelques semaines, ses hommes, sous son commandement et grâce à sa connaissance du terrain, ont réussi à réduire de manière considérable les agressions nocturnes (et même diurnes) qui inquiétaient les populations. Si bien que les délinquants et, s’il y a lieu, leurs commanditaires connaissent parfaitement l’homme et se tiennent coi dès lors qu’ils savent qu’une enquête lui est confiée.

Son dernier coup de maître, c’est d’avoir réussi en moins de trois tours d’horloge à mettre la main sur un meurtrier qui a commis son forfait au quartier des Hlm 5. Ce dernier, surnommé “Assassin” par les riverains à cause de sa propension à tuer ses victimes sans état d’âme, venait de mettre fin aux jours d’un jeune homme à coups de ciseaux. Un coup dans l’œil et un autre sur l’abdomen, la mort assurée pour la jeune victime qui, pourtant avait eu une altercation avec une autre personne mais pas à lui.

“Assassin” venait pourtant de bénéficier d’une grâce présidentielle alors qu’il avait... “assassiné” un tenancier de “tangana” dans son quartier. Condamné à une lourde peine, il a été gracié lors de la Korité par le président de la République, ce qui n’a guère mis un terme à ses tendances meurtrières. Après ce premier meurtre, il avait trouvé refuge en Gambie et avait ainsi échappé aux limiers qui le recherchaient pendant plusieurs mois avant d’être retrouvé et mis aux arrêts. C’est ce même “Assasin” qui a récidivé quelques semaines après la mesure de grâce présidentielle dont il a bénéficié, on ne sait d’ailleurs pas pourquoi, en tuant un jeune homme qui ne lui avait rien fait.

Mais, pour ce coup, il avait à ses trousses le Commissaire Dramé qui, en moins de l’espace de 3 heures a réussi à le localiser et à l’arrêter avant qu’il ne puisse se réfugier en Gambie comme lors de son premier meurtre.

Il faut saluer cet exploit et rendre hommage à ce Commissaire de police qui assure notre tranquillité, veille sur ses compatriotes et met fin aux agissements des délinquants et autres… assassins.