​Communiqué de presse APD/Darou Mousty

Ce vendredi 21 juin 2019,l'Apd/Darou Mousty a tenu une assemblée générale,pour évaluer les différentes formations en transformations des céréales locales,en savon et en eau de javel,dont les femmes du parti ont bénéficié avec l'appui du président Thierno LO.

Les femmes et jeunes de l'APD,ont saisi l'occasion pour réitérer leur attachement à la majorité présidentielle et manifester leur solidarité au Président de la République .

L'APD rappelle aussi qu'aucune victoire n'a été et ne sera possible a Darou Mousty sans ces braves femmes,responsables des secteurs de l'Apd ,vu leur grand nombre et leur capacité de mobilisation.

Grâce à ces multiples formations et investissements sociaux financés par le Président Thierno LO pour fidéliser les militants, l'arrondissement de Darou Mousty est resté du côté du Président Macky SALL.

Abordant l'actualité nationale,l'APD/Darou Mousty demande, conformément aux différentes sorties de son leader Thierno LO,que la stabilité du pays soit préservée,que la présomption d'innocence soit respectée et que le peuple sénégalais fasse confiance a la justice pour le triomphe de la vérité dans la gestion de nos ressources minières.Sur ce, l'APD dit oui pour le respect de la liberté d'expression mais non au chantage et a la tentative de déstabilisation du pays.



Cheikh Astou Faye SAMB coordinateur de l'APD Darou Mousty.