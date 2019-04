​Communiqué de presse de la coalition ADIANA

D’ores et déjà, elle apporte son soutien au projet de suppression du poste de 1er Ministre et à la vision autour du concept de Fast Track annoncés par le Chef de l’État.La coalition ADIANA reste cohérente et constante dans son soutien au Président Macky SALL, compagnonnage initié depuis 2014.

La coalition Adiana saisit cette opportunité pour lui renouveler toute sa confiance et son désir de toujours l’accompagner pour la réalisation du programme autour duquel elle a battu campagne pour sa réélection le 24 fevrier 2019.

La coalition ADIANA saisit cette opportunité pour lui renouveler toute sa confiance.

Tous les militants, sympathisants, mouvements de soutien de la coalition Adiana et de l’Alliance pour la Paix et le Développement (A.P.D), les jeunes, les femmes, les cadres et les sages de la coalition ADIANA font bloc autour de leur Président, le Ministre Thierno LÔ et lui renouvellent leur attachement et leur confiance absolue.

Ils lui confirment leur disponibilité à l’accompagner dans les combats futurs et n’ont aucun doute que ces combats seront toujours couronnés de succès.

Ils tiennent à lui exprimer leur confiance pour la prise en compte de leurs préoccupations dans l'intérêt supérieur de la Nation et de la Coalition ADIANA.



Fait à Dakar,

le 13 -04- 2019