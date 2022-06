​Concert de casseroles proposé par Sonko – Réactions contradictoires des Sénégalais

Si certains ont applaudi des deux mains à la proposition de l’opposant Ousmane Sonko qui a préconisé un concert de casseroles massif pour protester contre l’invalidation de sa liste pour les législatives, il se trouve des Sénégalais qui désapprouvent totalement cette démarche. Certains la jugent excessive et dénuée de sens, d’autres la considèrent comme une provocation, voire une sorte d’appel à la désobéissance civile et donc un pas vers défiance contre l’état de droit. Le tout dans tout, cet appel morbide de Sonko à la population a suscité des réactions diverses.

Du côté de l’APR, il se trouve des faucons qui comptent organiser des contre manifestations ou qui ont même l’intention d’empêcher qu’elles se tiennent. C’est le cas de l’Université Cheikh Anta Diop où des étudiants pro ou contre (considérés comme des nervis) les concerts de casseroles se sont affrontés violemment.

Le pays est donc divisé en deux camps qui ne se tolèrent plus rien. Par la faute à Sonko ou aux tenants du pouvoir ? Impossible de juger face à des positions politiques inconciliables. Aussi les jeunes devraient y réfléchir par deux fois avant de s’engager dans une aventure sans lendemain.